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ПАСПОРТИЗАЦИЮ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В БЕЛАРУСИ ОТМЕНИЛИ
11:25 09.06.2020
Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 47 от 7 мая 2020 г. отменена паспортизация санитарно-технического состояния условий и охраны труда.
В частности, документ признает утратившим силу постановление Министерства труда и социальной защиты от 4 февраля 2004 г. № 11 «Об утверждении Инструкции по проведению паспортизации санитарно-технического состояния условий и охраны труда» с изменениями.
Как поясняется на сайте otb.by, паспортизация — это ежегодное измерение факторов рабочей среды, подсчета гардеробов и писсуаров и заполнение паспорта санитарно-технического состояния условий и охраны труда структурного подразделения, а затем такого же, сводного, паспорта по всей организации.
Постановление вступает в силу 28 июня 2020 года.
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