Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 47 от 7 мая 2020 г. отменена паспортизация санитарно-технического состояния условий и охраны труда.

В частности, документ признает утратившим силу постановление Министерства труда и социальной защиты от 4 февраля 2004 г. № 11 «Об утверждении Инструкции по проведению паспортизации санитарно-технического состояния условий и охраны труда» с изменениями.

Как поясняется на сайте otb.by, паспортизация — это ежегодное измерение факторов рабочей среды, подсчета гардеробов и писсуаров и заполнение паспорта санитарно-технического состояния условий и охраны труда структурного подразделения, а затем такого же, сводного, паспорта по всей организации.

Постановление вступает в силу 28 июня 2020 года.