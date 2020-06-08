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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВМИНА ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ТОВАРОВ И УПАКОВКИ И РАЗМЕРОВ ПЛАТЫ


10:12 09.06.2020

Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров «Об установлении перечня товаров и упаковки и размеров платы».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект подготовлен во исполнение указа от 17 января 2020 г. № 16 «О совершенствовании порядка обращения с отходами товаров и упаковки» в целях регулирования отдельных вопросов, связанных с исполнением производителями и поставщиками обязанности по обеспечению сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и упаковки, а именно установления перечня товаров и упаковки, на которые распространяются требования указа, а также размеров платы за организацию сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и упаковки в отношении этих товаров и упаковки.

Организатор общественного обсуждения – Министерство жилищно-коммунального хозяйства.

Обсуждение проводилось на Правовом форуме Беларуси с 20 по 30 мая 2020 г.

По результатам обсуждения на сайт «Правовой форум Беларуси» поступили сообщения от двух участников обсуждений. Сообщение одного из участников не содержит замечаний, предложений или вопросов, относящихся к предмету правового регулирования проекта постановления.

С результатами рассмотрения поступивших замечаний и предложений можно ознакомиться на сайте НЦПИ.
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