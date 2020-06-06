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ГОСКОМИМУЩЕСТВО ПРОВОДИТ ПРАВОВОЙ МОНИТОРИНГ В ОТНОШЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПОРЯДКЕ КОНСЕРВАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
15:26 08.06.2020
Государственный комитет по имуществу проводит правовой мониторинг в отношении постановления Совета министров от 22 мая 2003 г. № 683 «О порядке консервации основных средств» (постановление № 683).
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, задачами правового мониторинга являются: оценка эффективности норм постановления № 683; выявление и анализ недостатков правового регулирования общественных отношений, их причин, а также последствий, которые возникли в процессе применения постановления № 683; выработка предложений о совершенствовании постановления № 683, в том числе с учетом практики его применения.
Информацию и предложения можно направлять с 8 июня по 8 июля 2020 г. в виде сообщений в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.
Направленные предложения не будут считаться электронными обращениями и в отношении них не будет даваться ответ (уведомление) в соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц.
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