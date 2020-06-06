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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДО 18 ИЮНЯ МОЖНО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА УКАЗА О СОЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА
13:43 08.06.2020
На общественное обсуждение вынесен проект указа «О создании учреждения», которым предусматривается создание в структуре Министерства жилищно-коммунального хозяйства государственного учреждения «Государственный жилищный надзор».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, учреждение наделяется полномочиями надзора за эксплуатационной надежностью жилищного фонда и соблюдением установленного порядка эксплуатации жилищного фонда, управления общим имуществом совместного домовладения и оказания (организации оказания государственными заказчиками и организациями собственников, иными организациями) жилищно-коммунальных услуг независимо от формы собственности и способа управления общим имуществом совместного домовладения, источников финансирования оказываемых жилищно-коммунальных услуг.
Организатор общественного обсуждения – Министерство жилищно-коммунального хозяйства.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 8 по 18 июня 2020 г.
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