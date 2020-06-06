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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА
12:41 08.06.2020
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров по организации системы государственного жилищного надзора.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект подготовлен в целях организации системы государственного жилищного надзора за выполнением законодательства при содержании и эксплуатации жилищного фонда, управления общим имуществом совместного домовладения и предоставления потребителям жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества.
Организатор общественного обсуждения – Министерство жилищно-коммунального хозяйства.
Свои замечания и предложения по проекту постановления можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 8 по 18 июня 2020 г.
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