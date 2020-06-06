На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров по организации системы государственного жилищного надзора.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект подготовлен в целях организации системы государственного жилищного надзора за выполнением законодательства при содержании и эксплуатации жилищного фонда, управления общим имуществом совместного домовладения и предоставления потребителям жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества.

Организатор общественного обсуждения – Министерство жилищно-коммунального хозяйства.

Свои замечания и предложения по проекту постановления можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 8 по 18 июня 2020 г.