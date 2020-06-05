Постановлением Совета министров № 329 от 3 июня 2020 г. внесены изменения в Правила бытового обслуживания потребителей.

В частности, Правила дополнены новыми терминами (понятия СПА-меню, СПА-объекта, СПА-программы и СПА-услуги) и требованиями к оказанию СПА-услуг.

Документом установлено, что исполнитель обязан предупредить потребителя о том, что в перечень предоставляемых в СПА-объекте услуг не включены медицинские услуги.

По требованию потребителя ему должна быть предоставлена информация об основном ингредиентном составе, сроке годности, способе использования парфюмерно-косметической продукции, которая применяется в процессе оказания СПА-услуги.

Кроме того, исполнителю необходимо получить письменное согласие потребителя к оказанию СПА-услуги.

Вместе с тем потребитель должен предупредить исполнителя об известных ему противопоказаниях и особенностях восприятия СПА-услуг и парфюмерно-косметической продукции.

Перед оказанием услуг исполнитель проводит визуальный осмотр клиента, после чего может отказать в СПА-услугах, если у потребителя есть противопоказания, открытые раны, микротравмы, поражения педикулезом, явные признаки алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также изменения кожного покрова (сыпь, пятна, шелушение), ногтей, волос и при этом нет справки об отсутствии заразных кожных заболеваний.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, основные положения документа вступили в силу 5 июня 2020 г.