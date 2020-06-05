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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УПРОЩЕН ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРИ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ
17:38 05.06.2020
В целях упрощения порядка декларирования товаров, по которым таможенные операции не производятся, указом № 182 от 1 июня 2020 г. внесены изменения в отдельные положения указа от 27 марта 2008 г. № 178 «О порядке проведения контроля внешнеторговых операций».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, указом № 182 предусмотрено упрощение порядка предоставления статистических деклараций резидентами Беларуси.
В частности, переход к применению одного документа – статистической декларации (взамен двух – статистической и периодической статистической декларации); повышению до 3000 евро общей стоимости товаров, отгружаемых (поставляемых) в отчетном календарном месяце в рамках внешнеторгового договора, в отношении которых предоставление статистической декларации является обязательным.
Изменения вступают в силу с 4 октября 2020 г.
В настоящее время статистическая декларация предоставляется по факту поставки товаров на сумму, эквивалентную 1000 евро и более не позднее 7 рабочих дней с даты отгрузки (поставки) товаров. Периодическая статистическая декларация – по фактам двух и более отгрузок (поставок) товаров, на аналогичную сумму не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным.
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