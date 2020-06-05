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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ДЕПУТАТЫ ОДОБРИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЫ ПО ВОПРОСАМ НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


15:51 05.06.2020

Депутаты Палаты представителей Национального собрания на заседании 4 июня приняли во втором чтении проект Закона «Об изменении законов по вопросам нотариальной деятельности».

Предлагаемые законопроектом коррективы обусловлены необходимостью совершенствования отдельных его норм исходя из практики их применения, а также гармонизации названного Закона с положениями модельного закона «О нотариате», принятого Межпарламентской Ассамблеей государств — участников Содружества Независимых Государств в 2017 году.

В частности, законопроектом предлагается закрепить государственные гарантии обеспечения нотариальной деятельности путем запрещения изъятия документов, образовавшихся при осуществлении нотариальной деятельности (за исключением случаев, установленных законодательными актами), введения обязанности государственных органов, иных государственных организаций представлять по запросу нотариусов имеющиеся у них сведения и (или) документы, необходимые для совершения нотариальных действий.

Кроме того, предусматривается придать определенным документам, образовавшимся в результате совершения нотариальных действий (нотариальным документам), статус нотариального акта, являющегося законным и достоверным подтверждением удостоверенных в этом акте прав, обязанностей и фактов, имеющих юридическое значение.

В законопроекте уточняется компетенция и виды нотариальных действий, совершаемых нотариусами, уполномоченными должностными лицами местных исполнительных и распорядительных органов, дипломатическими агентами дипломатических представительств Беларуси и консульскими должностными лицами консульских учреждений Республики Беларусь.

Помимо этого, конкретизирован порядок деятельности нотариальных архивов исходя из выявленных пробелов в правовом регулировании и скорректированы вопросы, касающиеся дисциплинарной ответственности нотариусов.

В связи с предлагаемым исключением из компетенции уполномоченных должностных лиц местных исполнительных и распорядительных органов полномочий на совершение такого нотариального действия как удостоверение доверенностей, в целях недопущения ухудшения нотариального обслуживания граждан в регионах законопроектом предусматривается корректировка Гражданского кодекса Республики Беларусь в части закрепления положений о том, что доверенности на получение гражданами пенсий и пособий могут быть удостоверены сельскими (поселковыми) исполнительными комитетами по месту жительства граждан.

В целях комплексного подхода к изменению законодательства соответствующие изменения вносятся в Закон Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении».

Как сообщает сайт Палаты представителей Национального собрания, в ходе заседания депутатский корпус также принял 9 законопроектов о ратификации международных соглашений.
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