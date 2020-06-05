Депутаты Палаты представителей Национального собрания на заседании 4 июня приняли в первом чтении проект Закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «О гражданстве Республики Беларусь».

Как сообщает сайт Палаты представителей Национального собрания, законопроект направлен на совершенствование законодательства о гражданстве с учетом практики его применения, улучшение демографического потенциала и обеспечение внутренней безопасности государства, стабильности общественно-политической системы и конституционных основ государственного устройства Республики Беларусь.

Законопроектом предусматривается расширение оснований для приобретения гражданства Республики Беларусь в упрощенном порядке (порядке регистрации), в частности для лиц, получивших высшее образование в учреждениях образования Республики Беларусь и осуществляющих трудовую деятельность в Беларуси в соответствии с законодательством о труде не менее трех лет.

Другими основными новациями проекта являются: введение принципа учета наилучших интересов ребенка при принятии решений в отношении детей по вопросам гражданства; сокращение срока непрерывного постоянного проживания иностранца, необходимого для обращения с ходатайством о приеме в белорусское гражданство, с семи до пяти лет, а также дополнение круга лиц, имеющих право на льготный порядок приема, в частности лиц, состоящих в браке с гражданами Беларуси не менее трех лет и имеющих совместного несовершеннолетнего ребенка, являющегося гражданином Республики Беларусь.

Кроме того, определены основания для отказа в принятии заявления о приобретении гражданства к рассмотрению и для прекращения рассмотрения такого заявления.

Проект также предусматривает утрату белорусского гражданства в случае, если лица, которые его приобрели не по рождению, а в результате приема в гражданство Республики Беларусь, в порядке регистрации, вследствие восстановления в гражданстве или по основаниям, предусмотренным международными договорами Республики Беларусь, нарушили взятое ими при приобретении гражданства обязательство соблюдать и уважать Конституцию и иные акты законодательства Беларуси путем участия в террористической и иной экстремистской деятельности либо путем причинения другого тяжкого вреда интересам страны.