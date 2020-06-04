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В БЕЛАРУСИ ОТКОРРЕКТИРУЮТ ЗАКОН ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ (ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМ) УЧЕТЕ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦСТРАХОВАНИЯ
12:54 05.06.2020
Депутаты Палаты представителей Национального собрания на заседании 4 июня приняли в первом чтении проект Закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного социального страхования».
Как сообщает сайт Палаты представителей Национального собрания, законопроектом предусматривается корректировка Закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного социального страхования)», обусловленная необходимостью совершенствования принципов организации индивидуального (персонифицированного) учета сведений о гражданах, на которых распространяется действие законодательства о государственном социальном страховании и приведения его отдельных положений в соответствие с указом от 10 февраля 2020 г. № 48 «О повышении уровня социальной защиты граждан в связи с призывом на срочную военную службу, службу в резерве».
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