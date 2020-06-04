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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ СУДЕБНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ СТАЖИРОВКУ И ТЕСТИРОВАНИЕ НА ЗНАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ


11:22 05.06.2020

Депутаты Палаты представителей Национального собрания на заседании 4 июня приняли в первом чтении проект Закона «Об изменении законов по вопросам исполнительного производства».

Как сообщает сайт Палаты представителей Национального собрания, для повышения качества работы каждого судебного исполнителя и его профессионального уровня законопроектом предусматривается необходимость прохождения кандидатом на должность судебного исполнителя стажировки и тестирования на знание законодательства об исполнительном производстве до назначения на должность.

Кроме того, в законопроекте предусматривается изменение подхода к определению взыскателей по исполнительным производствам, возбужденным на основании постановлений о наложении административных взысканий, в качестве которых установлены органы, должностные лица которых составили протокол об административном правонарушении; корректировка очередности удовлетворения требований взыскателей по исполнительным производствам.

Помимо этого, уточняются вопросы распределения взысканных с должника денежных средств, а также очередности удовлетворения требований взыскателей; уточняются сроки приостановления исполнительного производства, а также порядок приостановления и возобновления исполнительного производства.

Изменяется также порядок предъявления исполнительного документа к исполнению в орган принудительного исполнения для субъектов хозяйствования, продлевается срок для добровольного исполнения требований исполнительного документа.

Законопроектом предусматривается уточнение порядка проведения торгов и переоценки арестованного имущества должника; с учетом правоприменительной практики уточнение порядка проведения нанимателями удержаний из заработной платы и приравненных к ней доходов при исчислении задолженности по исполнительному документу.

Также предполагается корректировка порядка обжалования (опротестования) постановлений, действий (бездействия) судебного исполнителя.

В целях обеспечения полноты правового регулирования условий и порядка ведения исполнительного производства проект содержит нормы о внесении изменений в Гражданский процессуальный, Хозяйственный процессуальный, Трудовой, Уголовно-исполнительный кодексы Республики Беларусь, законы «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним», «О регистре населения».
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