Депутаты Палаты представителей Национального собрания на заседании 4 июня приняли в первом чтении проект Закона «О правах инвалидов и их социальной интеграции».

Как сообщает сайт Палаты представителей Национального собрания, проект закона направлен на развитие условий для участия инвалидов во всех сферах жизнедеятельности общества, формирования, развития и реализации инвалидами своего потенциала, а также на оказание помощи и поддержки в чрезвычайных ситуациях инвалидам с учетом их индивидуальных потребностей и др.

Законопроект содержит ряд нововведений, которые смогут приблизить национальное законодательство к высокому стандарту реализации прав людей с инвалидностью, установленному Конвенцией о правах инвалидов.