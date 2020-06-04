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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НИЖНЯЯ ПАЛАТА ПАРЛАМЕНТА БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ И ИХ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
10:09 05.06.2020
Депутаты Палаты представителей Национального собрания на заседании 4 июня приняли в первом чтении проект Закона «О правах инвалидов и их социальной интеграции».
Как сообщает сайт Палаты представителей Национального собрания, проект закона направлен на развитие условий для участия инвалидов во всех сферах жизнедеятельности общества, формирования, развития и реализации инвалидами своего потенциала, а также на оказание помощи и поддержки в чрезвычайных ситуациях инвалидам с учетом их индивидуальных потребностей и др.
Законопроект содержит ряд нововведений, которые смогут приблизить национальное законодательство к высокому стандарту реализации прав людей с инвалидностью, установленному Конвенцией о правах инвалидов.
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