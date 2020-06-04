Постановлением Совета министров № 328 от 3 июня 2020 г. утвержден порядок расходования средств, связанных с направлением спортивных делегаций Беларуси за границу.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, в случае досрочного возвращения спортивных делегаций, направленных за границу для участия в спортивных мероприятиях, включенных в республиканский календарный план проведения спортивных мероприятий (спортивные мероприятия), либо вынужденного их пребывания за границей в связи с официальной отменой или переносом сроков проведения спортивных мероприятий из-за эпидемиологической ситуации в мире допускается расходование бюджетных средств на:

приобретение на безвозвратной основе билетов на воздушный, железнодорожный и автомобильный транспорт, не использованных (не востребованных) лицами, входящими в состав спортивных делегаций;

уплату сбора за отмену бронирования при возврате билетов;

приобретение новых билетов либо доплату за их перебронирование;

иные расходы по отмененным спортивным мероприятиям, которые не возмещаются организаторами спортивных мероприятий (организационными комитетами по проведению спортивных игр) в соответствии с положениями о проведении (регламентами проведения) спортивных мероприятий, а также не возмещаются страховыми организациями по условиям договоров страхования.

Также документом определено, что не позднее шести месяцев с даты начала проведения спортивного мероприятия (отмененного либо перенесенного) представляются:

руководителями спортивных делегаций направляющей организации отчеты об участии в спортивных мероприятиях (отмененных либо перенесенных), включая документы о расходовании финансовых средств, с приложением официальных документов, подтверждающих отмену (перенос сроков) проведения спортивного мероприятия, либо официальных документов от транспортных и иных организаций, подтверждающих произведенные спортивными делегациями расходы на спортивном мероприятии;

направляющей организацией территориальному органу государственного казначейства уточненная смета-отчет, утвержденная в установленном порядке руководителем направляющей организации, а также иные сведения об использовании бюджетных средств.

Документ распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 февраля 2020 г., и действует до 31 декабря 2020 г.