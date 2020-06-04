ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.06.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, СВЯЗАННЫХ С НАПРАВЛЕНИЕМ СПОРТИВНЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ БЕЛАРУСИ ЗА ГРАНИЦУ


15:40 04.06.2020

Постановлением Совета министров № 328 от 3 июня 2020 г. утвержден порядок расходования средств, связанных с направлением спортивных делегаций Беларуси за границу.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, в случае досрочного возвращения спортивных делегаций, направленных за границу для участия в спортивных мероприятиях, включенных в республиканский календарный план проведения спортивных мероприятий (спортивные мероприятия), либо вынужденного их пребывания за границей в связи с официальной отменой или переносом сроков проведения спортивных мероприятий из-за эпидемиологической ситуации в мире допускается расходование бюджетных средств на:

приобретение на безвозвратной основе билетов на воздушный, железнодорожный и автомобильный транспорт, не использованных (не востребованных) лицами, входящими в состав спортивных делегаций;

уплату сбора за отмену бронирования при возврате билетов;

приобретение новых билетов либо доплату за их перебронирование;

иные расходы по отмененным спортивным мероприятиям, которые не возмещаются организаторами спортивных мероприятий (организационными комитетами по проведению спортивных игр) в соответствии с положениями о проведении (регламентами проведения) спортивных мероприятий, а также не возмещаются страховыми организациями по условиям договоров страхования.

Также документом определено, что не позднее шести месяцев с даты начала проведения спортивного мероприятия (отмененного либо перенесенного) представляются:

руководителями спортивных делегаций направляющей организации отчеты об участии в спортивных мероприятиях (отмененных либо перенесенных), включая документы о расходовании финансовых средств, с приложением официальных документов, подтверждающих отмену (перенос сроков) проведения спортивного мероприятия, либо официальных документов от транспортных и иных организаций, подтверждающих произведенные спортивными делегациями расходы на спортивном мероприятии;

направляющей организацией территориальному органу государственного казначейства уточненная смета-отчет, утвержденная в установленном порядке руководителем направляющей организации, а также иные сведения об использовании бюджетных средств.

Документ распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 февраля 2020 г., и действует до 31 декабря 2020 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.06.2020
валюта курс
EUR 2.6867
USD 2.3977
RUB 3.4741
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6867 +0.0094
USD 2.3977 +0.0092
RUB 3.4741 -0.0217
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6860 2.6840
USD 2.3990 2.4020
RUB 3.4670 3.4730
подробнее

Конвертация в банках
на 04.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1170 1.1200
EUR/RUB 77.3000 77.6000
USD/RUB 69.1000 69.4500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте