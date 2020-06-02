Подведены итоги общественного обсуждения проекта Закона Республики Беларусь «Об изменении законодательных актов по вопросам защиты прав потребителей».

Организатор общественного обсуждения – Национальный банк.

Общественное обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 13 по 23 мая 2020 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания, предложения и комментарии по редакции проекта Закона оставили 4 физических лица и 4 юридических лица (ОАО «БПС-Сбербанк», Ассоциация лизингодателей, группа компаний «Активлизинг», СООО «РЕСО-БелЛизинг»).

Граждане предложили выделить из предмета предполагаемых к регулированию законопроектом общественных отношений отношения, вытекающие из договоров, заключенных между потребителями и банками. Принять на эту тему лаконичный понятный отдельный закон. В качестве примера обсуждающими приводился Закон Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ (ред. от 03.04.2020) «О потребительском кредите (займе)».

Кроме того, они предложили организовать в Национальном банке работу структурного подразделения, которое будет заниматься защитой прав потребителей в сфере финансовых услуг. Для этого внести изменения в соответствующие законодательные акты и наделить это подразделение необходимыми полномочиями. При этом обсуждающие писали, что для финансирования деятельности данного подразделения будет неправильно взимать взносы с исполнителей финансовых услуг (среди которых есть добросовестные), так как это повлечет увеличение себестоимости финансовых услуг.

В качестве возможного источника финансирования предлагалось следующее. В случае, если данным подразделением будет установлено нарушение прав потребителя, повлекшее причинение ему материального ущерба, взыскать с недобросовестного исполнителя финансовых услуг сумму ущерба, например, в двойном размере. Сумма, оставшаяся после возмещения ущерба, будет направляться в бюджет структурного подразделения для финансирования его деятельности.

Также предлагалось предусмотреть механизм обжалования решения данного подразделения исполнителем финансовых услуг, в том числе и в судебном порядке.

В свою очередь юридические лица предложили исключить из проекта закона норму, предусматривающую неустойку 1% в день (365% годовых) за нарушение срока удовлетворения требований потребителя финансовых услуг, которую исполнитель финансовых услуг уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки, конкретизировать понятие «недостатки оказания финансовой услуги».

Юрлица отметили, что нормы проекта закона по своей сути дискриминационные по отношению к исполнителю и нарушают главный принцип равенства сторон (части 1, 2, 4 статьи 401, статья 405).

Предлагалось пункт 4 статьи 4010 дополнить словами «Обращение исполнителя финансовой услуги в суд с заявлением об отмене решения приостанавливает исполнение вступившего в силу решения».

Помимо этого, отмечено, что нормы проекта закона в части лизинга не соответствуют, а иногда и прямо противоречат ряду концептуальных положений Гражданского и Налогового кодексов Республики Беларусь (часть 3 статьи 401, части 1 и 3 статьи 402, часть 1 статьи 403 проекта Закона); принцип добросовестного (ответственного) оказания финансовых услуг должен применяться ко всем участникам правоотношений и обязанность лизинговой компании предоставить информацию о сроке лизинга уже закреплена в законодательстве.

Также высказаны сомнения в части дополнения проекта закона основанием признания договора недействительным, когда условия заключенного с потребителем договора хоть и не противоречат законодательству, но приводят или могут привести к значительному дисбалансу прав и обязанностей сторон по договору в ущерб экономическим интересам и намерениям потребителя.

Прозвучали предложения по корректировке отдельных норм проекта закона (статьи 2, 5, 7, 19, 401, 407, 4010).

В НЦПИ опубликована позиция разработчика по обобщенным темам, нашедшим наиболее активный отклик граждан и юридических лиц в процессе публичного обсуждения проекта закона.

1. Предлагаемая система защиты прав потребителей финансовых услуг.

В соответствии с перечнем государственных органов, иных организаций, ответственных за рассмотрение обращений по существу в отдельных сферах жизнедеятельности населения, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 15 октября 2007 г. № 498 «О дополнительных мерах по работе с обращениями граждан и юридических лиц», Министерство антимонопольного регулирования и торговли и отделы/управления торговли и услуг в местных исполнительных органах государственного управления не уполномочены защищать права потребителей финансовых услуг, в том числе в части рассмотрения обращений потребителей.

Государственные органы как составляющие исполнительной власти не вправе принимать решения, обязывающие финансовую организацию урегулировать ситуацию с конкретным потребителем определенным образом.

В свою очередь создаваемый Центр по защите прав потребителей финансовых услуг (Центр) наделяется полномочиями по принятию обязательных решений по конкретной ситуации в части ее урегулирования определенным образом.

Таким образом, создание внесудебного органа по рассмотрению жалоб потребителей финансовых услуг направлено на формирование дополнительного механизма получения правовой помощи и защиты потребителями финансовых услуг.

Деятельность создаваемого органа не может рассматриваться как дублирование полномочий государственного органа.

2. Соответствие проекта Закона международным договорам.

Решением Высшего Евразийского экономического совета от 01.10.2019 № 20 в соответствии с Договором о ЕАЭС утверждена Концепция формирования общего финансового рынка ЕАЭС. Данная Концепция рекомендует правительствам и национальным (центральным) банкам при создании механизма защиты прав и законных интересов инвесторов и потребителей финансовых услуг предусмотреть на финансовом рынке наличие механизмов внесудебного урегулирования споров потребителей и поставщиков финансовых услуг.

Создание Центра соответствует рекомендациям по внедрению альтернативных механизмов урегулирования потребительских споров на примере деятельности финансового омбудсмена (уполномоченного), изложенном в подпункте 1.3 пункта 1 протокола совместного заседания Консультативного комитета по защите прав потребителей государств – членов ЕАЭС и Консультативного совета по защите прав потребителей государств – участников СНГ от 26 сентября 2019 г. № ЗПП-1/пр.

3. Организационно-правовая форма Центра – некоммерческая организация (фонд), финансирование Центра – за счет обязательных взносов участников финансового рынка.

Создание некоммерческой организации в форме фонда обусловлено целью ее деятельности, которой является защита прав потребителей финансовых услуг, а также необходимостью обеспечения принципа независимости деятельности Центра, в том числе от учредителей и исполнителей финансовых услуг, которыми будет финансироваться работа Центра.

Всемирным банком в Руководстве по созданию схемы омбудсмена по финансовым услугам (март 2018 г.) (страницы 28, 29, 31, перевод с английского языка) отражен ряд моментов, которые нужно учитывать при учреждении Центра. В частности, «поскольку работа омбудсмена по финансовым услугам оплачивается отраслью финансовых услуг, она будет отражена в расходах компаний, предоставляющих финансовые услуги, – таким образом, стоимость в конечном итоге будет косвенным образом ложиться на клиентов в целом».

Кроме того, в Руководстве отмечается, что работа омбудсмена по финансовым услугам нуждается в адекватном оперативном финансировании для того, чтобы он мог эффективно и оперативно осуществлять свою деятельность. Это включает предоставление соответствующих операционных резервов для: покрытия колебаний денежных потоков и рабочей нагрузки; сглаживания любых колебаний сумм, которые должны платить организации, предоставляющие финансовые услуги.

По общему правилу работа омбудсмена по финансовым услугам, а также структура финансирования должны быть организованы таким образом, чтобы те, кто предоставляет средства (независимо от формы собственности – государственная или частная), не могли влиять на работу омбудсмена по финансовым услугам.

Оперативное финансирование теоретически может быть предоставлено правительством (за счет средств государственного бюджета) или регулятором финансовых услуг (из его бюджета). Вместе с тем на практике подобные схемы встречаются редко. Обычно операционное финансирование поступает от компаний, предоставляющих финансовые услуги.

За основу создания в Беларуси института защиты прав потребителей финансовых услуг в форме фонда принята модель аналогичного института в Республике Армения, при создании которого был изучен опыт более 40 стран мира. Финансирование деятельности аналогичных институтов за счет взносов финансовых организаций предусматривается также в Российской Федерации.

4. Усиление прав потребителей и введение принципа добросовестного (ответственного) оказания финансовых услуг.

Данный принцип означает оказание финансовой услуги в соответствии с экономическими интересами и намерениями потребителя финансовых услуг. Установление данного принципа имеет своей целью расширение защиты прав потребителей финансовых услуг случаями, когда отсутствуют нарушения конкретной нормы законодательства со стороны исполнителя финансовых услуг. Советом Министров Республики Беларусь совместно с Национальным банком определяются перечни действий (бездействий), не соответствующих принципу добросовестного (ответственного) оказания финансовых услуг, а также признаков несоответствия условий договоров данному принципу. Таким образом, обеспечивается фактическое равенство исполнителей финансовых услуг и потребителей финансовых услуг. Признание действий (бездействий), условий договора не соответствующими принципу добросовестного (ответственного) оказания финансовых услуг будет осуществляться Центром, судом при рассмотрении конкретных жалоб потребителей финансовых услуг или судом при обращении Национального банка или Министерства финансов с иском о защите прав неопределенного круга потребителей финансовых услуг.