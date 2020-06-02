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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ БУДУТ ВОЗМЕЩАТЬ РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 50% ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН ПРИ ВВОЗЕ ЛЕГКОВЫХ АВТО
18:27 02.06.2020
Александр Лукашенко подписал указ № 188, которым вносятся изменения в указ № 140 от 10 апреля 2019 года "О возмещении таможенных пошлин, налогов".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документ принят в целях дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан.
Согласно указу, норма о возмещении 50% таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате при ввозе на территорию Беларуси транспортных средств, распространяется также и на родителей (усыновителей, удочерителей), опекунов (попечителей) детей-инвалидов в возрасте до 18 лет. Ранее такое возмещение пошлин, налогов было предусмотрено для инвалидов I или II группы, родителей (усыновителей, удочерителей) в многодетных семьях.
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