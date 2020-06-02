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МИНОБЛИСПОЛКОМ ДОПОЛНИЛ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ СПИСАНИЮ В 2020-2025 ГОДАХ

17:52 02.06.2020 Решением Минского облисполкома № 432 от 27 мая 2020 г. дополнен перечень объектов, подлежащих списанию в 2020-2025 годах. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госимущества Минского областного исполнительного комитета, с учетом дополнений перечень включает 35 объектов, находящихся в собственности Минской области. Ознакомиться с обновленным перечнем можно здесь.