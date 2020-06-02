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НАВИГАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА ПРИ ТРАНЗИТНЫХ АВТОПЕРЕВОЗКАХ ГРУЗОВ ЧЕРЕЗ БЕЛАРУСЬ БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ДО 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА


14:41 02.06.2020

В целях снижения рисков завоза и распространения случаев инфекции, вызванной коронавирусом, упорядочения движения транзитного грузового автомобильного транспорта при выполнении международных автомобильных перевозок грузов транзитом по территории Беларуси Совмином принято постановление от 25 мая 2020 г. № 311 «О применении навигационных устройств (пломб)».

Согласно документу, транзитные автомобильные перевозки грузов через территорию Республики Беларусь, выполняемые перевозчиками, водители которых нарушили требования постановления правительства от 25 марта 2020 г. № 171, будут осуществляться при условии наложения на грузовые отсеки автомобильных транспортных средств навигационных устройств. Это позволит таможенным органам отслеживать передвижение данных транспортных средств по территории страны в режиме реального времени.

Навигационные устройства будут использоваться в качестве альтернативы таможенному сопровождению, которое таможенные органы могут применять при выявлении признаков несоблюдения перевозчиками законодательства государств – участников ЕАЭС.

Такая альтернатива позволит сократить время на нахождение транспортных средств в зоне таможенного контроля, совершение таможенных операций в части документооборота и передачи товаров для таможенного сопровождения, а также финансовые расходы субъектов хозяйствования.

Время наложения навигационных устройств (пломб) теперь составляет порядка 5–15 минут. Данный процесс оптимизирован и полностью отработан в ходе пилотных проектов, проводимых таможенными органами в течение года.

Применение вводимых документом мер позволит обеспечить надлежащий контроль за перемещением по территории Беларуси транспортных средств, управляемых водителями, выполняющими перевозку товаров из стран ЕС, а также установить факт завершения перевозки по территории Республики Беларусь и покидания транспортным средством нашей территории.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документ носит временный характер: вступает в силу с 7 июня 2020 г. и действует до 30 сентября 2020 г. При необходимости указанный срок может быть скорректирован.
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