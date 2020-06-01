ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.06.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ДОСААФ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ В ЛЕТНОЙ ПОДГОТОВКЕ ГРАЖДАН - УКАЗ


13:42 02.06.2020

Александр Лукашенко 1 июня подписал указ № 186, которым корректируются указы, касающиеся деятельности ДОСААФ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, поправки вносятся в указы № 336 от 30 июля 2003 года "Вопросы Белорусского оборонного спортивно-технического общества" и № 481 от 3 ноября 2003 года "Об утверждении Устава республиканского государственно-общественного объединения "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь".

Документом, в частности, расширен спектр подготовки специалистов различных профессий. ДОСААФ предоставлено право участвовать в летной подготовке граждан, в том числе слушателей и курсантов учреждений образования, а также подготовке операторов и инженерно-технического персонала беспилотных летательных аппаратов.

Указом уточняются задачи ДОСААФ, к числу которых отнесено патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Кроме того, нормативно закрепляется установившийся порядок избрания председателя центрального совета ДОСААФ по предложению Государственного секретаря Совета безопасности, согласованному с президентом.

«Принятие указа позволит усилить роль ДОСААФ в патриотическом воспитании молодежи, увеличить число граждан, обучаемых профессиям рабочих и служащих, операторов и инженерно-технического персонала беспилотных летательных аппаратов, активизировать развитие технических, авиационных и военно-прикладных видов спорта», - говорится в комментарии к документу.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.06.2020
валюта курс
EUR 2.6736
USD 2.4008
RUB 3.4492
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6736 -0.0036
USD 2.4008 -0.0092
RUB 3.4492 +0.0396
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6680 2.6740
USD 2.3990 2.4050
RUB 3.4560 3.4750
подробнее

Конвертация в банках
на 02.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1080 1.1130
EUR/RUB 76.6000 77.3000
USD/RUB 68.9000 69.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте