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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДОСААФ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ В ЛЕТНОЙ ПОДГОТОВКЕ ГРАЖДАН - УКАЗ
13:42 02.06.2020
Александр Лукашенко 1 июня подписал указ № 186, которым корректируются указы, касающиеся деятельности ДОСААФ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, поправки вносятся в указы № 336 от 30 июля 2003 года "Вопросы Белорусского оборонного спортивно-технического общества" и № 481 от 3 ноября 2003 года "Об утверждении Устава республиканского государственно-общественного объединения "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь".
Документом, в частности, расширен спектр подготовки специалистов различных профессий. ДОСААФ предоставлено право участвовать в летной подготовке граждан, в том числе слушателей и курсантов учреждений образования, а также подготовке операторов и инженерно-технического персонала беспилотных летательных аппаратов.
Указом уточняются задачи ДОСААФ, к числу которых отнесено патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Кроме того, нормативно закрепляется установившийся порядок избрания председателя центрального совета ДОСААФ по предложению Государственного секретаря Совета безопасности, согласованному с президентом.
«Принятие указа позволит усилить роль ДОСААФ в патриотическом воспитании молодежи, увеличить число граждан, обучаемых профессиям рабочих и служащих, операторов и инженерно-технического персонала беспилотных летательных аппаратов, активизировать развитие технических, авиационных и военно-прикладных видов спорта», - говорится в комментарии к документу.
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