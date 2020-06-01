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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ПРОХОДИТ ОБСУЖДЕНИЕ ТЕХРЕГЛАМЕНТА ЕАЭС О БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕГКОРЕЛЬСОВОГО ТРАНСПОРТА, ТРАМВАЕВ
11:42 02.06.2020
На общественное обсуждение вынесен проект технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности легкорельсового транспорта, трамваев» (проект ТР ЕАЭС).
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, ТР ЕАЭС устанавливает на единой территории ЕАЭС единые обязательные для применения и исполнения требования к легкорельсовым транспортным средствам и их составным частям, независимо от места их изготовления, при их выпуске в обращение и нахождении в эксплуатации на территории государств – членов ЕАЭС.
Техническое регулирование в отношении легкорельсовых транспортных средств и их составных частей осуществляется в целях обеспечения социально приемлемого уровня их безопасности.
Организатор общественного обсуждения – Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 1 по 11 июня 2020 г. включительно или направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес или на адрес Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.
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