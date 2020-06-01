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В БЕЛАРУСИ С 1 ИЮЛЯ ВВОДЯТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10:17 02.06.2020
Совет Министров принял постановление № 308 от 25 мая 2020 г., в соответствии с которым с 1 июля 2020 г. на территории Беларуси вводятся в действие в качестве технических нормативных правовых актов международные стандарты аудиторской деятельности и Кодекс этики профессиональных бухгалтеров, принимаемые Международной федерацией бухгалтеров.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в систему международных стандартов аудиторской деятельности входят: стандарты аудита; обзорных проверок; заданий, обеспечивающих уверенность; стандарты сопутствующих аудиту услуг; контроля качества; отчеты о практике аудита; документы, предусматривающие внесение изменений в международные стандарты аудиторской деятельности.
Международные стандарты аудиторской деятельности будут являться обязательными для соблюдения при проведении аудита годовой финансовой отчетности субъектов хозяйствования, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Ожидается, что введение на территории Беларуси международных стандартов аудиторской деятельности и Кодекса этики профессиональных бухгалтеров будет способствовать повышению качества аудиторских услуг, расширению участия нашей страны в международной и региональной кооперации в области аудита.
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