|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УПРОЩЕН ПОРЯДОК ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ТОВАРОВ, ПО КОТОРЫМ ТАМОЖЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ
18:34 01.06.2020
Александр Лукашенко 1 июня подписал указ № 182, которым внесены изменения в отдельные положения указа № 178 от 27 марта 2008 года "О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в соответствии с документом упрощен порядок декларирования товаров, по которым таможенные операции не производятся.
В частности, предусмотрена подача статистической декларации один раз в месяц по одному и более фактам отгрузок (поставок) товаров в рамках внешнеторгового договора, если общая стоимость составляет сумму, эквивалентную 3 тыс. евро и более. Ранее такая декларация представлялась при сумме от 1 тыс. евро и более не позднее 7 рабочих дней с даты отгрузки (поступления) товаров.
Кроме того, исключена норма о проведении периодического статистического декларирования. То есть, вместо двух документов (статистическая и периодическая статистическая декларации) представляется один - статистическая декларация.
«Принятие указа будет способствовать сокращению затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на подготовку статистических деклараций таможенными представителями и услуги Национального центра электронных услуг по передаче таких деклараций», - говорится в комментарии к документу
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 01.06.2020
Курсы в банках
на 01.06.2020
Конвертация в банках
на 01.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте