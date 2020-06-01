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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ВВЕДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРОДАЖУ Б/У ИЗДЕЛИЙ В ОДНОМ ТОРГОВОМ ОБЪЕКТЕ ВМЕСТЕ С НОВЫМИ ТОВАРАМИ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ
16:10 01.06.2020
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров, предполагающий введение ограничений на продажу бывших в употреблении одежды швейной и трикотажной, меховых изделий, галантерейных товаров и обуви в одном торговом объекте вместе с новыми товарами.
Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 1 по 13 июня 2020 г.
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