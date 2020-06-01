ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.06.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ВВЕДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРОДАЖУ Б/У ИЗДЕЛИЙ В ОДНОМ ТОРГОВОМ ОБЪЕКТЕ ВМЕСТЕ С НОВЫМИ ТОВАРАМИ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ


16:10 01.06.2020

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров, предполагающий введение ограничений на продажу бывших в употреблении одежды швейной и трикотажной, меховых изделий, галантерейных товаров и обуви в одном торговом объекте вместе с новыми товарами.

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 1 по 13 июня 2020 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.06.2020
валюта курс
EUR 2.6736
USD 2.4008
RUB 3.4492
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6736 -0.0036
USD 2.4008 -0.0092
RUB 3.4492 +0.0396
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6730 2.6770
USD 2.4070 2.4100
RUB 3.4450 3.4500
подробнее

Конвертация в банках
на 01.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1070 1.1110
EUR/RUB 77.3000 77.7000
USD/RUB 69.7000 70.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте