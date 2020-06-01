На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров, предполагающий введение ограничений на продажу бывших в употреблении одежды швейной и трикотажной, меховых изделий, галантерейных товаров и обуви в одном торговом объекте вместе с новыми товарами.

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 1 по 13 июня 2020 г.