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ДО 10 ИЮНЯ МОЖНО ОБСУДИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ОБОРОТУ АЛКОГОЛЬНОЙ, НЕПИЩЕВОЙ СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ И НЕПИЩЕВОГО ЭТИЛОВОГО СПИРТА


14:24 01.06.2020

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предметом правового регулирования проекта постановления являются общественные отношения, связанные с производством и оборотом алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта, табачных изделий, а также общественные отношения, затрагивающие порядок определения размера причитающихся к уплате в бюджет сумм налогов, сборов (пошлин).

Проектом постановления предлагается привести в соответствие с новой редакцией Закона Республики Беларусь от 5 сентября 1995 г. № 3848-ХII «Об обеспечении единства измерений», а также с Законом Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах» перечень постановлений Совета министров.

Организатор общественного обсуждения – Министерство по налогам и сборам.

Замечания и предложения по проекту можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 1 по 10 июня (включительно) на электронный адрес: с пометкой «Обсуждение постановления».
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