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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


С 15 ИЮНЯ 2020 ГОДА В БЕЛАРУСИ МЕНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ВВОЗА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ


13:24 01.06.2020

С 15 июня 2020 года по 31 декабря 2025 г. при ввозе на территорию Беларуси электромобилей для личного пользования будет применяться нулевая ставка НДС. Такое нововведение предусмотрено указом от 12 марта 2020 г. № 92 «О стимулировании использования электромобилей».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, обязательно следует учитывать, что данная норма распространяется не на всех физических лиц, а только на граждан Беларуси, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в республике. Не относится нововведение и к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

С учетом установления решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16.03.2020 № 29 на электромобили на период с 4 мая 2020 года по 31 декабря 2021 года ставки в размере 0% и по ввозной таможенной пошлине, в период с 15 июня 2020 года по 31 декабря 2021 года в отношении ввозимых физическими лицами электромобилей для личного пользования таможенные пошлины, налоги уплате не подлежат.

И в данном случае под электромобилями понимаются легковые автомобили категории М1 или М1G, приводимые в движение исключительно электрическим двигателем и классифицируемые в подсубпозиции 8703 80 000 2 ТН ВЭД ЕАЭС.

Следует также помнить, что таможенные сборы за совершение таможенных операций не уплачиваются в отношении товаров для личного пользования, перемещаемых без уплаты таможенных пошлин, налогов либо ввозимых с освобождением от уплаты таковых.
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