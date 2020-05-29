Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Министерства транспорта и коммуникаций «Об изменении постановления Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 30 ноября 2018 г. № 28».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, целью документа является совершенствование правового регулирования порядка распределения разрешений на проезд транспортных средств, зарегистрированных в Беларуси, по территории иностранных государств при выполнении международных автомобильных перевозок.

Организатор общественного обсуждения – Министерство транспорта и коммуникаций.

Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 30 апреля по 8 мая 2020 г. Также замечания и предложения по проекту можно было направлять организатору общественного обсуждения на электронную почту.

Предложения по внесению изменений в проект постановления не были поддержаны, так как вносят существенные изменения, требующие проведения научного анализа их влияния на эффективность работы сектора международных автомобильных перевозок Беларуси, в том числе в части перспективы изменения объемов налоговых отчислений в бюджет страны по результатам их внедрения.

Отдельные мнения транспортных организаций являются диаметрально противоположными в отношении изменения/сохранения действующего порядка распределения, выдачи и использования разрешений и другие причины.

Ознакомиться более подробно с результатами рассмотрения замечаний и (или) предложений можно на сайте НЦПИ.