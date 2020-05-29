Постановлением Совета министров № 315 от 25 мая 2020 г. скорректирован порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия отдельным категориям граждан, утвержденный постановлением правительства № 1345 от 30 сентября 2002 г.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, пособие назначается родителям и женам (не вступившим в новый брак) военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) или умерших в период прохождения военной службы или службы.

Кроме того, пособие назначается родителям и женам (не вступившим в новый брак) рабочих и служащих, погибших (умерших) при выполнении служебного долга в Афганистане или других странах, где велись боевые действия.

«Изменения, внесенные в Положение, позволят продлить срок обращения за назначением пособия членов семей, погибших при исполнении служебных обязанностей военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава в случае продолжительного проведения следственных действий и судебных разбирательств. Ранее срок выплаты пособия за прошлое время не превышал одного года со дня обращения за ним», – сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Правовой акт вступает в силу с 1 июня 2020 г.