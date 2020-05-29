Постановлением Министерства труда и социальной защиты и Министерства лесного хозяйства № 32/5 от 30 марта 2020 г. утверждены Правила по охране труда при ведении лесного хозяйства, обработке древесины и производстве изделий из дерева.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, утверждены правила по охране труда при ведении лесного хозяйства, обработке древесины и производстве изделий из дерева (Правила), которые устанавливают требования по охране труда при выполнении рубок деревьев, лесохозяйственных, лесоустроительных, лесозаготовительных работ, осуществлении лесопользования, работ по складированию, погрузке, разгрузке лесоматериалов и пиломатериалов (работы, связанные с ведением лесного хозяйства), а также работ, связанных с обработкой древесины и производством изделий из дерева.

При организации выполнения работ, связанных с ведением лесного хозяйства, обработкой древесины и производством изделий из дерева, работодатель обязан обеспечивать безопасность при эксплуатации территории, капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, лесохозяйственных дорог, самоходных лесохозяйственных машин (тракторов), лесотранспортных средств, оборудования для лесозаготовки, средств механизации, канатных установок, деревообрабатывающего и иного производственного оборудования, а также при ведении технологических процессов, применении в производстве материалов, химических веществ.

Для организации и обеспечения безопасности труда при выполнении работ, связанных с ведением лесного хозяйства, обработкой древесины и производством изделий из дерева, работодатель назначает лиц, ответственных за организацию охраны труда и осуществление контроля за соблюдением работниками требований по охране труда в организации и структурных подразделениях, а также при выполнении отдельных видов работ (уполномоченное должностное лицо), в том числе обеспечивающих безопасное проведение лесосечных работ, по заготовке живицы, лесоустроительных работ, отвода и таксации лесосек; погрузочно-разгрузочных работ; исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию лесохозяйственных дорог и связанных с ними сооружений (кавальеров, насыпей, выемок и иных) организации; исправное состояние самоходных лесохозяйственных машин (тракторов), лесотранспортных средств, канатных установок, деревообрабатывающего оборудования; безопасную эксплуатацию самоходных лесохозяйственных машин (тракторов), лесотранспортных средств, канатных установок, деревообрабатывающего оборудования; выпуск на линию в исправном состоянии самоходных лесохозяйственных машин (тракторов), лесотранспортных средств.

Обязанности и полномочия по охране труда уполномоченных должностных лиц определяются должностными инструкциями с учетом данных правил.

Перед началом работ, связанных с ведением лесного хозяйства, обработкой древесины и производством изделий из дерева, в зонах действия опасных производственных факторов уполномоченному должностному лицу, ответственному за безопасное проведение работ (руководителю работ), должен быть выдан наряд-допуск на выполнение работ с повышенной опасностью (наряд-допуск). Перечень работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск, должен быть разработан в организации и утвержден ее руководителем.

Не допускается привлечение лиц моложе восемнадцати лет на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с законодательством.

Работникам, выполняющим работы на открытом воздухе в сильный мороз и сильную жару или в закрытых необогреваемых помещениях в холодный период года устанавливается режим работы, исключающий причинение вреда их жизни и здоровью.

При температуре воздуха на рабочих местах ниже +10 °C работающие на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должны быть обеспечены помещениями для обогрева.

Работы в лесу должны быть приостановлены при: неблагоприятных погодных условиях (во время ливневого дождя, грозы, снегопада, при тумане), если видимость составляет в равнинной местности менее 50 м, в холмистой – менее 60 м; скорости ветра более 11 м/с, а также в темное время суток, если иное не предусмотрено Правилами при выполнении отдельных видов работ; характерных признаках лесного пожара, за исключением работ, связанных с его ликвидацией.

Во время грозы необходимо укрыться в помещении, а при его отсутствии принять меры безопасности (все металлические предметы сложить в удалении не менее 10 м от места, где работающие будут пережидать грозу).

При нахождении работающих во время грозы вне помещения необходимо занять безопасное место на поляне, участке молодняка, между деревьями, растущими в 20 м и более друг от друга, в холмистой местности – ближе к середине склона.

При этом следует расположиться на изолирующем материале (сухой валежник, береста, иной материал).

Во время грозы работающему запрещается: находиться в движении; находиться на вершинах холмов и на опушке леса; останавливаться у ручьев, рек, озер; укрываться под отдельно стоящими деревьями, камнями и прислоняться к ним; стоять возле опор и под проводами линий связи и электропередачи, возле триангуляционных и других вышек и знаков.

Все лица, находящиеся на лесосеке, участках погрузки и разгрузки лесоматериалов и пиломатериалов должны применять средства индивидуальной защиты головы (каску защитную). Работающие без средств индивидуальной защиты головы (касок защитных) и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.

Постановление вступает в силу с 28 июня 2020 г.