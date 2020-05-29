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МЧС БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО НОРМЫ И ПРАВИЛА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ


14:39 29.05.2020

Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям № 15 от 13 апреля 2020 г. утверждены нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, утверждены нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Общие положения обеспечения безопасности атомных электростанций» (Общие положения), которые устанавливают требования безопасности, специфичные для атомной электростанции (АЭС) как источника радиационного воздействия на персонал, население и окружающую среду.

Данные Общие положения распространяются на все этапы полного жизненного цикла АЭС, установленные законодательством в области использования атомной энергии.

АЭС удовлетворяет требованиям безопасности, если соблюдаются следующие условия:

радиационное воздействие АЭС на персонал, население и окружающую среду при нормальной эксплуатации и нарушениях нормальной эксплуатации до проектных аварий включительно не приводит к превышению установленных доз облучения персонала и населения, нормативов по выбросам и сбросам;

радиационное воздействие АЭС на персонал, население и окружающую среду ограничивается при запроектных авариях;

ограничивается вероятность возникновения на АЭС аварий.

Постановление вступило в силу 28 мая 2020 г.
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