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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНОВ УПРАВЛЕНИЯ БОЛОТАМИ
13:01 29.05.2020
Постановлением Совета министров № 313 от 25 мая 2020 г. утвержден порядок разработки и утверждения планов управления болотами.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, планы управления болотами разрабатываются для болот, включенных в перечень, устанавливаемый Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды в порядке, предусмотренном в пунктах 2 и 3 статьи 17 Закона Республики Беларусь «Об охране и использовании торфяников».
Организация разработки проекта плана управления болотом осуществляется местным исполнительным и распорядительным органом.
Проект плана управления болотом разрабатывается научной организацией, осуществляющей научную деятельность в области функционирования болотных экологических систем, в соответствии с данным Положением.
Местный исполнительный и распорядительный орган организовывает общественные обсуждения проекта плана управления болотом в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь.
План управления болотом утверждается в соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 17 Закона Республики Беларусь «Об охране и использовании торфяников».
Постановление вступает в силу с 28 декабря 2020 г.
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