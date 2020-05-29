Постановлением Совета министров № 313 от 25 мая 2020 г. утвержден порядок разработки и утверждения планов управления болотами.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, планы управления болотами разрабатываются для болот, включенных в перечень, устанавливаемый Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды в порядке, предусмотренном в пунктах 2 и 3 статьи 17 Закона Республики Беларусь «Об охране и использовании торфяников».

Организация разработки проекта плана управления болотом осуществляется местным исполнительным и распорядительным органом.

Проект плана управления болотом разрабатывается научной организацией, осуществляющей научную деятельность в области функционирования болотных экологических систем, в соответствии с данным Положением.

Местный исполнительный и распорядительный орган организовывает общественные обсуждения проекта плана управления болотом в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь.

План управления болотом утверждается в соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 17 Закона Республики Беларусь «Об охране и использовании торфяников».

Постановление вступает в силу с 28 декабря 2020 г.