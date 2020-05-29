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ОТДЕЛЬНЫЕ АБИТУРИЕНТЫ БУДУТ ЗАЧИСЛЕНЫ НА НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ЭКОНОМИКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ


11:58 29.05.2020

Отдельные категории абитуриентов будут зачисляться на наиболее востребованные экономикой специальности без вступительных испытаний. Об этом говорится в постановлении Министерства образования № 99 от 21 мая 2020 года.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, постановлением № 99 утверждены:

перечень международных олимпиад, чьи победители (обладатели дипломов I, II, III степени) могут поступать на наиболее востребованные экономикой специальности для получения высшего образования I ступени в 2020 году без вступительных испытаний;

перечень учебных предметов третьего этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Минобразования в учебном году, который завершился в год приема, чьи победители (обладатели дипломов I, II, III степени) могут поступать на наиболее востребованные экономикой специальности для получения высшего образования I ступени в 2020 году без вступительных испытаний.

В первый перечень вошли 10 олимпиад, среди которых 61-я Международная математическая олимпиада (2020 год, Российская Федерация), 54-я Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии (2020 год, Венгрия), 52-я Международная химическая олимпиада (2020 год, Турция), 51-я Международная физическая олимпиада (2020 год, Литва), 32-я Международная олимпиада по информатике (2020 год, Сингапур), 9-я Европейская математическая олимпиада для девушек (2020 год, Нидерланды) и др.

Что касается перечня учебных предметов третьего этапа республиканской олимпиады, то в него включены следующие учебные предметы: белорусский язык, белорусская литература, русский язык, русская литература, английский, немецкий, французский, китайский, испанский языки, математика, физика, астрономия, информатика, биология, химия, география, история Беларуси, всемирная история (новейшее время), обществоведение, трудовое обучение, физическая культура и здоровье.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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