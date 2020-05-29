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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


СОВМИН УТВЕРДИЛ ПРАВИЛА И РЯД ПОЛОЖЕНИЙ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА


11:18 29.05.2020

Постановлением Совета министров № 323 от 28 мая 2020 г. утверждены правила и ряд положений в сфере транспорта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, документом утверждены правила доступа потребителей к услугам автомобильных пассажирских транспортных терминалов и к услугам аэропортов.

Кроме того, утверждены положения: о порядке определения размера экономически обоснованной прибыли, учитываемой при установлении тарифов на услуги аэропортов и аэронавигационные услуги; определения размера экономически обоснованной прибыли, учитываемой при установлении тарифов на услуги железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые с использованием инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, железнодорожных перевозок и определения размера экономически обоснованной прибыли, учитываемой при установлении тарифов на услуги транспортных терминалов.

Министерству антимонопольного регулирования и торговли поручено привести свои нормативные правовые акты в соответствие с постановлением и принять иные меры по его реализации.

Документ принят на основании Закона Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. № 162-З ”О естественных монополиях“.
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