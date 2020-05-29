|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.05.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СОВМИН УТВЕРДИЛ ПРАВИЛА И РЯД ПОЛОЖЕНИЙ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
11:18 29.05.2020
Постановлением Совета министров № 323 от 28 мая 2020 г. утверждены правила и ряд положений в сфере транспорта.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, документом утверждены правила доступа потребителей к услугам автомобильных пассажирских транспортных терминалов и к услугам аэропортов.
Кроме того, утверждены положения: о порядке определения размера экономически обоснованной прибыли, учитываемой при установлении тарифов на услуги аэропортов и аэронавигационные услуги; определения размера экономически обоснованной прибыли, учитываемой при установлении тарифов на услуги железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые с использованием инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, железнодорожных перевозок и определения размера экономически обоснованной прибыли, учитываемой при установлении тарифов на услуги транспортных терминалов.
Министерству антимонопольного регулирования и торговли поручено привести свои нормативные правовые акты в соответствие с постановлением и принять иные меры по его реализации.
Документ принят на основании Закона Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. № 162-З ”О естественных монополиях“.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.05.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 29.05.2020
Курсы в банках
на 29.05.2020
Конвертация в банках
на 29.05.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте