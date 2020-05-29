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ДО 100 МОЛОДЫХ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА ПРИЗОВУТ В ЭТОМ ГОДУ НА СЛУЖБУ В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ - УКАЗ
10:18 29.05.2020
Александр Лукашенко 28 мая подписал указ № 181 "О призыве офицеров запаса на военную службу".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, необходимо призвать в 2020 году на военную службу в Вооруженные Силы граждан Беларуси мужского пола в возрасте до 27 лет из числа офицеров запаса, не прошедших срочную военную службу, службу в резерве Вооруженных Сил и не имеющих права на отсрочку от призыва, в количестве до 100 человек.
Министерству обороны поручено обеспечить назначение офицеров запаса на воинские должности. Совет министров до 1 февраля 2021 года должен представить президенту Беларуси информацию о результатах призыва.
Указ вступает в силу после официального опубликования.
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