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С 1 АПРЕЛЯ ВСТУПАЮТ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПРИСВОЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ КОДОВ
11:10 01.04.2020

С 1 апреля 2020 года вступают в силу изменения и дополнения в Правила присвоения национальных идентификационных кодов, внесенные с целью приведения в соответствие с законодательством Беларуси локальных правовых актов РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (РЦДЦБ).

В разделе «Нормативные документы»/«Документы РУП «РЦДЦБ» можно ознакомиться с Правилами присвоения национальных идентификационных кодов, с учетом внесенных изменений и дополнений.
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