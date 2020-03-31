С 1 апреля 2020 года вступают в силу изменения и дополнения в Правила присвоения национальных идентификационных кодов, внесенные с целью приведения в соответствие с законодательством Беларуси локальных правовых актов РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (РЦДЦБ).

В разделе «Нормативные документы»/«Документы РУП «РЦДЦБ» можно ознакомиться с Правилами присвоения национальных идентификационных кодов, с учетом внесенных изменений и дополнений.