|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.04.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 АПРЕЛЯ ВСТУПАЮТ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПРИСВОЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ КОДОВ
11:10 01.04.2020
С 1 апреля 2020 года вступают в силу изменения и дополнения в Правила присвоения национальных идентификационных кодов, внесенные с целью приведения в соответствие с законодательством Беларуси локальных правовых актов РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (РЦДЦБ).
В разделе «Нормативные документы»/«Документы РУП «РЦДЦБ» можно ознакомиться с Правилами присвоения национальных идентификационных кодов, с учетом внесенных изменений и дополнений.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.04.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 31.03.2020
Курсы в банках
на 01.04.2020
Конвертация в банках
на 01.04.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте