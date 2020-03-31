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МАРТ СООБЩИЛО О НОВОВВЕДЕНИЯХ В РЕГУЛИРОВАНИИ ЦЕН ОРГАНИЗАЦИЙ-МОНОПОЛИСТОВ
10:10 01.04.2020

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 20 от 17 марта 2020 г. внесены изменения в постановление МАРТ № 20 от 6 апреля 2018 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, документом изменяется порядок регулирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках Республики Беларусь (республиканский и местный уровни), и (или) Государственный реестр субъектов естественных монополий.

Согласно постановлению, предусматривается введение ограничения при установлении цен (тарифов) на работы (услуги) по эксплуатации (обслуживанию) мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а также вносится изменение в порядок установления субъектами, занимающими доминирующее положение, отпускных цен предусмотрев что, расходы по фасовке могут относиться импортером на увеличение отпускной цены.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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