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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХРЕГЛАМЕНТ БЕЛАРУСИ НА СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
15:34 31.03.2020

Постановлением Совета министров № 145 от 12 марта 2020 г. утверждена новая редакция технического регламента Республики Беларусь «Информационные технологии. Средства защиты информации. Информационная безопасность» (ТР 2013/027/BY), действующего с 1 января 2014 г.

По информации oac.gov.by, предусмотренные постановлением корректировки национального технического регламента по сравнению с предыдущей редакцией не несут концептуальных изменений порядка подтверждения соответствия средств защиты информации требованиям этого регламента и направлены преимущественно на уточнение понятийного аппарата (в том числе в целях приведения его в соответствие с Законами Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. № 436-З «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации» и № 437-З «Об оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия»).

Данное постановление вступило в силу с 14 марта 2020 г. и устанавливает, что документы об оценке соответствия средств защиты информации, выданные (принятые) в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь до 14 марта 2020 г., действительны до окончания срока их действия.

Право разъяснять вопросы применения ТР 2013/027/BY предоставлено Оперативно-аналитическому центру при президенте.

Кроме того, с 14 марта 2020 г. вступил в силу приказ Оперативно-аналитического центра № 77 от 12 марта 2020 г., которым утверждена новая редакция перечня государственных стандартов, взаимосвязанных с ТР 2013/027/BY.

В перечень, в частности, включены требования к средствам криптографической защиты информации, ранее определенные в приложении к Положению о порядке технической защиты информации в информационных системах, предназначенных для обработки информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено, не отнесенной к государственным секретам, утвержденному приказом Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь от 30 августа 2013 г. № 62 «О некоторых вопросах технической и криптографической защиты информации» (в настоящее время отменен).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, указанный перечень дополнен следующими государственными стандартами, которые были введены в действие с 1 октября 2019 г.:

СТБ 34.101.78-2019 «Информационные технологии и безопасность. Профиль инфраструктуры открытых ключей»;

СТБ 34.101.79-2019 «Информационные технологии и безопасность. Криптографические токены»;

СТБ 34.101.80-2019 «Информационные технологии и безопасность. Расширенные электронные цифровые подписи»;

СТБ 34.101.81-2019 «Информационные технологии и безопасность. Протоколы службы заверения данных»;

СТБ 34.101.82-2019 «Информационные технологии и безопасность. Протокол постановки штампа времени».
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