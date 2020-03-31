Постановлением Министерства образования № 29 от 20 марта 2020 г. утверждены контрольные цифры приема в 2020 году для получения начального, базового и среднего образования.

Согласно документу, для получения среднего образования за счет средств республиканского бюджета могут быть приняты: 145 человек – в Белорусский национальный технический университет; 96 человек – в Полесский государственный университет;120 человек – Белорусско-Российский университет.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, для получения среднего и начального образования в гимназии – колледже искусств имени И.О.Ахремчика будут набраны 48 и 24 человека соответственно.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.