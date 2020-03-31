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МИНОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО ПЛАН ПРИЕМА В 2020 ГОДУ НА БЮДЖЕТ В КОЛЛЕДЖИ И ЛИЦЕИ НЕКОТОРЫХ ВУЗОВ
13:36 31.03.2020
Постановлением Министерства образования № 29 от 20 марта 2020 г. утверждены контрольные цифры приема в 2020 году для получения начального, базового и среднего образования.
Согласно документу, для получения среднего образования за счет средств республиканского бюджета могут быть приняты: 145 человек – в Белорусский национальный технический университет; 96 человек – в Полесский государственный университет;120 человек – Белорусско-Российский университет.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, для получения среднего и начального образования в гимназии – колледже искусств имени И.О.Ахремчика будут набраны 48 и 24 человека соответственно.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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