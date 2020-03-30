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СОВМИН ОПРЕДЕЛИЛ ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ВАЖНЕЙШИХ ПРОЕКТОВ ПРАВОВЫХ АКТОВ
12:23 31.03.2020
Совет министров 30 марта 2020 г. принял постановление № 183 «О подготовке важнейших проектов правовых актов» в целях обеспечения оперативной подготовки проектов правовых актов, направленных на минимизацию влияния мировых кризисных явлений на экономику Республики Беларусь.
В частности, установлено, что поручения премьер-министра об оперативной подготовке проектов правовых актов безотлагательно доводятся руководством Аппарата Совмина или руководителями его структурных подразделений до руководителя органа госуправления, ответственного за подготовку и внесение проекта правового акта в Совет министров (нормотворческий орган), и руководителей других госорганов и иных организаций и выполняются в пятидневный срок, если иной срок не установлен премьер-министром.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, руководители органов госуправления обеспечивают представление в нормотворческий орган предложений по существу требующего урегулирования вопроса в срок, не превышающий одной трети срока, отведенного для выполнения поручения.
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