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УСТАНОВЛЕНЫ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И БЕЗВИЗОВЫЙ ПОРЯДОК ВЪЕЗДА ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ НА СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР
10:15 31.03.2020
Распоряжением Александра Лукашенко утверждены сроки проведения XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»: основные мероприятия фестиваля пройдут с 16 по 20 июля 2020 г.
Согласно документу, в частности, будет установлен безвизовый порядок въезда в Республику Беларусь и выезда из нее в любом международном пункте пропуска через Государственную границу Республики Беларусь и временного пребывания на территории Республики Беларусь с 6 по 25 июля 2020 г. для имеющих действительные документы для выезда за границу:
иностранных участников фестиваля – при наличии приглашения Центра культуры «Витебск» или Министерства культуры;
иностранных граждан государств – при наличии оригинальных или электронных билетов на мероприятия фестиваля в Летнем амфитеатре либо концертном зале «Витебск». При этом по одному оригинальному или электронному билету допускается однократный въезд в Республику Беларусь одного иностранного гражданина не позднее даты проведения указанного в билете мероприятия.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в перечень государств, в отношении граждан которых будет установлен безвизовый порядок въезда в Республику Беларусь и выезда из нее, вошли 73 страны.
Также будут освобождены:
иностранные граждане и лица без гражданства – от государственной пошлины за регистрацию временного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь;
иностранные граждане – индивидуальные предприниматели, участвующие в подготовке и проведении фестиваля, – от уплаты подоходного налога с физических лиц с доходов, полученных за счет средств, предоставленных Центру культуры «Витебск» для подготовки и проведения фестиваля независимо от источников финансирования;
иностранные организации, участвующие в подготовке и проведении фестиваля и не осуществляющие деятельность в Республике Беларусь через постоянные представительства, – от уплаты налога на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянные представительства, с доходов, полученных за счет средств, предоставленных Центру культуры «Витебск» для подготовки и проведения фестиваля независимо от источников финансирования.
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