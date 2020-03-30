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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ
18:07 30.03.2020
На общественное обсуждение вынесен проект указа об изменении порядка лицензирования судебно-экспертной деятельности.
Организатор общественного обсуждения – Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 30 марта по 9 апреля 2020 г.
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