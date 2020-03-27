|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН НА САХАР В БЕЛАРУСИ ПРОДЛЕНО ДО КОНЦА ГОДА
10:10 30.03.2020
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси постановлением №22 от 25 марта 2020 года продлило до конца государственное регулирование цен на сахар.
«В рамках действующих норм Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года Коллегия Евразийского экономического союза согласовала продление срока государственного ценового регулирования на сахар белый кристаллический на 276 дней (решение коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 марта 2020 г. № 40)», - говорится в сообщении МАРТ.
Государственное ценовое регулирование на сахар белый кристаллический было введено с 1 января текущего года в целях стабилизации работы сахарной отрасли республики. Таким образом, государственное регулирование цен на сахар белый кристаллический продлено до 31 декабря 2020 г. включительно.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 27.03.2020
Курсы в банках
на 30.03.2020
Конвертация в банках
на 30.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте