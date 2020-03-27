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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НОВАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ
18:30 27.03.2020

Межведомственной экспертной комиссией ведется работа по написанию текстов новых кодексов об административной ответственности.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, их ключевые положения активно обсуждаются. Вовлечение в подготовку новаций административного законодательства широкого круга экспертов, представителей общественности и граждан позволило всесторонне изучить проблематику, выявить большой пласт вопросов, требующих урегулирования.

Новации кодексов поддержаны всеми членами комиссии, однако по некоторым вопросам существуют различные точки зрения, каждая из которых заслуживает внимания. Яркими примерами можно назвать: инициативу об установлении ответственности за неуважение к педагогу и повышение возраста административной ответственности с 14 до 16 лет. Отмечено что все эти точки зрения имеют право на жизнь, окончательное решение по данным инициативам будет принято комиссией.

Различные мнения высказаны по инициативе об установлении ответственности за неуважение к педагогу. Многие из респондентов поддержали установление ответственности и отметили, что обучение и воспитание подрастающего поколения во многом зависят от авторитета педагога.

Вместе с тем часть респондентов полагает, что данная мера не даст должного результата и не будет эффективно применяться на практике.

Кроме того, особое внимание комиссией обращено на декриминализацию ряда составов преступлений с административной преюдицией. Рассматривается вопрос о декриминализации таких составов преступлений, как:

незаконное распоряжение денежными средствами, находящимися на банковских счетах субъекта хозяйствования (статья 2341 УК);

нарушение правил радиационного контроля (статья 326 УК);

незаконное пользование эмблемой Красного Креста, Красного Полумесяца, Красного Кристалла (статья 385 УК);

самовольное занятие земельного участка (статья 386 УК);

передача предметов или веществ лицу, содержащемуся в следственном изоляторе, исправительном учреждении, исполняющем наказание в виде лишения свободы, или арестном доме, либо получение от него предметов и веществ (статья 412 УК).

Прорабатывается вопрос декриминализации незаконного ношения холодного оружия.

Для сбора мнений по указанным вопросам на Правовом форуме Беларуси создана специальная тема и можно принять участие в обсуждении. Мониторинг форума осуществляется Национальным центром законодательства и правовых исследований.
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