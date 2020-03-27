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ПРОЕКТ ЗАКОНА ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВОДНОГО КОДЕКСА ОБСУЖДАЕТСЯ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ

15:15 27.03.2020 На общественное обсуждение вынесен проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Водного кодекса Республики Беларусь». Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и окружающей среды. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 27 марта по 13 апреля 2020 г. включительно.