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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНОВ УПРАВЛЕНИЯ БОЛОТАМИ ПРОДЛИТСЯ ДО 6 АПРЕЛЯ
14:05 27.03.2020
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения планов управления болотами».
Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 27 марта по 6 апреля 2020 года включительно на электронный адрес: .
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