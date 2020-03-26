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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ О ДОПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТОВ-НЕРЕЗИДЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
12:56 27.03.2020
Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Министерства финансов, подготовленного в целях совершенствования условий и порядка допуска ценных бумаг эмитентов-нерезидентов к размещению и обращению на территории Беларуси и порядка квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов в качестве ценных бумаг на территории республики.
Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов.
Публичное обсуждение проекта постановления осуществлялось на сайте «Правовой форум Беларуси» с 6 по 16 марта 2020 г. Также проект постановления был размещен на официальном сайте Министерства финансов и направлен для рассмотрения членами общественно-консультативного (экспертного) совета по вопросам развития рынка ценных бумаг при Министерстве финансов в период с 9 по 20 марта 2020 г.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в публичном обсуждении приняли участие 3 организации – ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг», представители которых являются членами общественно-консультативного (экспертного) совета по вопросам развития рынка ценных бумаг при Министерстве финансов.
По существу проекта постановления (его структурных элементов) поступило 13 замечаний и предложений, которые учтены частично.
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