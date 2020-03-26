Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Министерства финансов, подготовленного в целях совершенствования условий и порядка допуска ценных бумаг эмитентов-нерезидентов к размещению и обращению на территории Беларуси и порядка квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов в качестве ценных бумаг на территории республики.

Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов.

Публичное обсуждение проекта постановления осуществлялось на сайте «Правовой форум Беларуси» с 6 по 16 марта 2020 г. Также проект постановления был размещен на официальном сайте Министерства финансов и направлен для рассмотрения членами общественно-консультативного (экспертного) совета по вопросам развития рынка ценных бумаг при Министерстве финансов в период с 9 по 20 марта 2020 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в публичном обсуждении приняли участие 3 организации – ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг», представители которых являются членами общественно-консультативного (экспертного) совета по вопросам развития рынка ценных бумаг при Министерстве финансов.

По существу проекта постановления (его структурных элементов) поступило 13 замечаний и предложений, которые учтены частично.