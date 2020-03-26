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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПОДГОТОВЛЕН ПЕРЕВОД ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА НА БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК
10:39 27.03.2020

Гражданский кодекс перевели на белорусский язык. Такая информация прозвучала на состоявшемся в НЦПИ заседании экспертного совета по вопросам перевода законодательных актов на белорусский язык.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, данный документ является одним из наиболее объемных законодательных актов нашей страны и содержит 1153 статьи, объединенные в 8 разделов.

Экспертным советом он был одобрен и рекомендован для размещения на Национальном правовом интернет-портале.

Напомним, что в этом году НЦПИ также планируются к переводу Трудовой кодекс, Кодекс о земле и Жилищный кодекс.

Всего с начала работы экспертного совета были переведены на белорусский язык 3 законодательных акта – Кодекс о браке и семье, Избирательный кодекс и Гражданский кодекс. С их текстами можно ознакомиться на портале Pravo.by.
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