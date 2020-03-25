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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАДИАЦИОННЫМ ОБЪЕКТАМ
11:00 26.03.2020

Постановлением Совета министров № 168 от 24 марта 2020 г. утверждены специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации радиационных объектов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, документом установлены требования к содержанию и эксплуатации радиационных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии, и применяются для обеспечения безопасности человека при обращении с источниками ионизирующего излучения (ИИИ) на радиационных объектах.

Требования обязательны для исполнения всеми пользователями ИИИ при эксплуатации радиационных объектов.

Они не применяются при осуществлении деятельности с ИИИ, создающими при любых условиях обращения с ними индивидуальную годовую эффективную дозу менее 10 мкЗв, а также ИИИ, характеристики которых не превышают уровней изъятия и освобождения из-под контроля, установленных гигиеническими нормативами.

Лица, виновные в нарушении настоящих специфических санитарно-эпидемиологических требований, несут ответственность в соответствии с законодательством.

Право разъяснять вопросы применения специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации радиационных объектов, утвержденных постановлением, предоставлено Министерству здравоохранения.

Документ вступает в силу с 27 июня 2020 г.
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