Постановлением Совета министров № 159 от 20 марта 2020 г. определены меры по реализации общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС) в Беларуси.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, утверждены следующие документы:

Положение о порядке заверения на бумажном носителе информации, полученной из информационных ресурсов (систем) посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы (Положение 1);

Положение о порядке взаимодействия оператора общегосударственной автоматизированной информационной системы с информационными посредниками (Положение 2);

Положение о порядке финансирования расходов по оказанию республиканским унитарным предприятием «Национальный центр электронных услуг» электронных услуг государственным органам, в том числе судам, иным организациям, нотариусам и гражданам на безвозмездной основе.

В частности, Положением 1 определяется порядок заверения работниками государственных органов, в том числе судов, государственных организаций, информационных посредников, нотариусами на бумажном носителе информации, полученной из информационных ресурсов (систем) посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС). Документ распространяет свое действие на информацию, полученную из информационных ресурсов (систем) посредством ОАИС, которая не является электронным документом.

Для заверения информации работник государственной организации, информационного посредника, нотариус будут должны распечатать информацию на бумажном носителе, провести сверку содержания информации из информационного ресурса (системы) в электронном виде с ее содержанием на бумажном носителе, а также при установлении идентичности информации оформить отметку о заверении.

Согласно Положению 2, взаимодействие оператора ОАИС с информационными посредниками будет осуществляться на основании договора на оказание информационным посредником электронных услуг посредством ОАИС, который должен будет содержать: сведения об обязанностях оператора ОАИС и информационного посредника; перечень электронных услуг, предоставляемых посредством ОАИС, формы (основные реквизиты) предоставления информации в электронном виде; перечень автоматизированных рабочих мест информационного посредника, подключаемых к ОАИС; порядок устранения выявленных сбоев, неисправностей и нарушений технологического взаимодействия и др.

Постановлением установлен перечень организаций, оказывающих в качестве информационных посредников электронные услуги посредством ОАИС (в него вошли РУП почтовой связи «Белпочта» и РУП электросвязи «Белтелеком»), а также перечень базовых государственных информационных ресурсов (Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним; информационные ресурсы, содержащиеся в автоматизированной информационной системе «ГАИ-центр»; единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь и др.).