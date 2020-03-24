Госкомимущество в настоящее время с целью минимизации последствий неблагоприятной эпидемиологической ситуации в отношении «уязвимых» видов экономической деятельности рассматривается возможность предоставления отсрочки по уплате арендной платы, а также установления моратория на увеличение базовой арендной величины.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, данные меры будут направлены на поддержку таких видов экономической деятельности, как туристические и транспортные услуги, гостиничный и санаторный бизнес, общественное питание, бытовые услуги и иные.

Соответствующий проект указа будет подготовлен совместно с Министерством финансов до конца месяца и направлен на согласование отраслевым министерствам.