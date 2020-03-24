|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ОБЛАСТИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПЕРСОНАЛА И ПРОДУКЦИИ МОЖНО ОБСУДИТЬ ДО 3 АПРЕЛЯ
11:57 25.03.2020
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым вносятся изменения в единый перечень административных процедур в области подтверждения соответствия персонала и продукции.
Высказать замечания и предложения по данному проекту можно с 25 марта по 3 апреля 2020 г. в специальной теме на «Правовом форуме Беларуси».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, проект постановления разработан во исполнение плана мероприятий по совершенствованию работ в области аккредитации на 2020 год.
С целью повышения эффективности регулирования вопросов оценки профессиональной компетентности персонала предлагается внести изменение по сроку действия сертификатов компетентности: с 3-х лет до 5 лет.
Вносятся также изменения, связанные с необходимостью гармонизации правовых норм в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе и решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии в части терминологии и подходов, применяемых в рамках наднационального законодательства.
Сокращается ряд документов, необходимых заявителям для осуществления административных процедур, предусматривается расширение возможности регистрации в электронной форме деклараций о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (ранее это было предусмотрено только в отношении требований технических регламентов Таможенного союза).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 24.03.2020
Курсы в банках
на 25.03.2020
Конвертация в банках
на 25.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте