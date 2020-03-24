На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым вносятся изменения в единый перечень административных процедур в области подтверждения соответствия персонала и продукции.

Высказать замечания и предложения по данному проекту можно с 25 марта по 3 апреля 2020 г. в специальной теме на «Правовом форуме Беларуси».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, проект постановления разработан во исполнение плана мероприятий по совершенствованию работ в области аккредитации на 2020 год.

С целью повышения эффективности регулирования вопросов оценки профессиональной компетентности персонала предлагается внести изменение по сроку действия сертификатов компетентности: с 3-х лет до 5 лет.

Вносятся также изменения, связанные с необходимостью гармонизации правовых норм в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе и решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии в части терминологии и подходов, применяемых в рамках наднационального законодательства.

Сокращается ряд документов, необходимых заявителям для осуществления административных процедур, предусматривается расширение возможности регистрации в электронной форме деклараций о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (ранее это было предусмотрено только в отношении требований технических регламентов Таможенного союза).