В Беларуси появится возможность оплачивать пользование платными дорогами за определенный период времени. Это предусмотрено указом № 108, который 24 марта подписал Александр Лукашенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документ принят в целях совершенствования работы системы электронного сбора платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам.

Согласно указу, с 15 декабря 2020 года у владельцев транспортных средств с технически допустимой общей массой не более 3,5 т появится возможность оплатить проезд по платным дорогам за определенный период времени. В настоящее время плата взимается из расчета пройденного километража.

Для оплаты за период времени нужно будет приобрести электронную виньетку. Купить ее можно будет как в любом пункте обслуживания BelToll, так и удаленно, на официальном сайте оператора системы электронного сбора платы за проезд.

Указом также предусмотрена возможность внесения платы по разовому тарифу в случае неоплаты или неполной оплаты проезда по платной автомобильной дороге в течение двух часов с момента фиксации нарушения, при этом оплата проезда по разовому тарифу исключает взимание платы за проезд в увеличенном размере.