ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.03.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ОПЛАТИТЬ ПРОЕЗД ПО ПЛАТНЫМ ДОРОГАМ БЕЛАРУСИ МОЖНО БУДЕТ ЗА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ - УКАЗ
10:33 25.03.2020

В Беларуси появится возможность оплачивать пользование платными дорогами за определенный период времени. Это предусмотрено указом № 108, который 24 марта подписал Александр Лукашенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документ принят в целях совершенствования работы системы электронного сбора платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам.

Согласно указу, с 15 декабря 2020 года у владельцев транспортных средств с технически допустимой общей массой не более 3,5 т появится возможность оплатить проезд по платным дорогам за определенный период времени. В настоящее время плата взимается из расчета пройденного километража.

Для оплаты за период времени нужно будет приобрести электронную виньетку. Купить ее можно будет как в любом пункте обслуживания BelToll, так и удаленно, на официальном сайте оператора системы электронного сбора платы за проезд.

Указом также предусмотрена возможность внесения платы по разовому тарифу в случае неоплаты или неполной оплаты проезда по платной автомобильной дороге в течение двух часов с момента фиксации нарушения, при этом оплата проезда по разовому тарифу исключает взимание платы за проезд в увеличенном размере.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.03.2020
валюта курс
EUR 2.8174
USD 2.6000
RUB 3.2996
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.8174 -0.0126
USD 2.6000 -0.0396
RUB 3.2996 +0.0298
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8050 2.8250
USD 2.6000 2.6150
RUB 3.3050 3.3350
подробнее

Конвертация в банках
на 25.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0750 1.0840
EUR/RUB 84.4000 85.5000
USD/RUB 78.5000 79.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте